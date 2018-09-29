У мережі показали фото постраждалого під час вибуху кандидата на пост ватажка "ДНР" Хакімзянова
15:50, 29 вересня 2018Інциденти
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На фото видно, що у бойовика обгоріло обличчя. Рука у нього перев'язана бинтами.
Вибух стався під час з'їзду "КП ДНР" / ЗМІ сепаратистів
У мережі показали фото постраждалого під час вибуху кандидата на пост ватажка "ДНР" Ігоря Хакімзянова.
Знімок опублікували ЗМІ сепаратистів.
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На фото видно, що у бойовика обгоріло обличчя. Рука у нього перев'язана бинтами.
Як повідомляв УНІАН, в окупованому Донецьку стався вибух, в результаті якого постраждало чотири людини. Про це повідомляє ряд ЗМІ з непідконтрольних Україні територій Донецької області. За їх інформацією, одним з постраждалих є кандидат на пост ватажка "ДНР" Ігор Хакімзянов.
Повідомляється, що вибух стався під час з'їзду "КП ДНР". Біля місця події знаходяться пожежні.
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