"Їх просто пошматувало": свідок розповів жахливі подробиці трагедії з п'яними посадовцями у Запоріжжі (відео)

На облавку швидкісного плавзасобу були двоє офіцерів поліції, а судном кермував очільник Запорізького обласного управління рибгоспу.

У Запоріжжі посадовців поліції та рибоохорони пошматувало гвинтами швидкісного катера.

Як йдеться в сюжеті ТСН, під час маневру на воді стерновий не впорався з кермом, судно вдарилося о хвилю, від чого люди вилетіли за борт і потрапили під човен.

"Катер продовжував, працював двигун – він кружив на місці, по колу кружив. І продовжував шматувати тих людей – на них наїздив, рубав їх гвинтом. Їх просто пошматувало", - розповів очевидець Юрій Потоцький.

"На підлозі в катері були решти їжі, рюмки, посуд. Був іще ящик алкоголю – ну, схожий на пиво, скажемо так. І горілка – пляшки недопиті та цілі", - стверджує свідок трагедії.

За інформацією ТСН, на облавку швидкісного плавзасобу були двоє офіцерів поліції, а судном кермував очільник обласного управління рибгоспу. Свідки кажуть, що посадовці проігнорували навіть мінімальні заходи безпеки – керманич катера не зафіксував дріт, який мав вимкнути мотор під час нештатної ситуації, всі пасажири човна були без рятувальних жилетів.

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Потужний катер лише нещодавно надійшов до місцевої рибоохорони, його ще навіть не взяли на баланс. Що робили на службовому судні у вихідний керівник рибгоспу разом із правоохоронцями – ніхто офіційно не коментує. Проїзд на територію управління зараз закритий, охоронець від журналістів сховався.

Рятувальникам вдалося знайти тіло загиблого офіцера – ним виявився керівник відділу управління захисту економіки поліції області. Очільник рибоохоронного патруля з тяжкими травмами лежить у реанімації обласної лікарні. Третій пасажир, майор поліції, залишився неушкодженим, його опитують. "Розслідування веде прокуратура, слідчий відділ прокуратури Запорізької області. Наразі встановлюються всі подробиці події, що сталося, і проводяться слідчі дії", - заявив речник прокуратури Запорізької області Андрій Рибальченко.

Висновки по цій справі слідчі обіцяють оприлюднити після проведення всіх експертиз, зокрема технічної – щодо стану судна. А також результатів обстеження всіх учасників трагедії на вміст алкоголю в крові.