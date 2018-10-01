У Запоріжжі поліцейські начальники потрапили під гвинти катеру рибоохорони, є загиблий (відео)
У Запоріжжі на Дніпрі перекинувся катер Запорізького обласного управління рибоохорони, в результаті чого одна людина загинула і ще двоє отримали травми.
Про це УНІАН повідомив радник прокурора Запорізької області Андрій Рибальченко.
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Трагедія сталася вчора, 30 вересня, біля одного з причалів міста.
«Вчора, 30 вересня, сталася трагедія на воді, перекинувся катер. На ньому знаходилися три людини, всі троє опинилися у воді. Один чоловік загинув, другий отримав травми, третій – вцілів. За фактом події внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження, наразі проводяться слідчі дії», - повідомив Рибальченко.
При цьому він підтвердив інформацію, що в катері знаходилися двоє співробітників Управління захисту економіки, один з яких загинув. Ним виявився заступник начальника управління захисту економіки в Запорізькій області.
Начальника управління рибоохорони з важкими травмами госпіталізували до Запорізької обласної клінічної лікарні. Також у лікарні з незначними травмами знаходиться третій постраждалий.
За інформацією місцевих ЗМІ, чоловіки знаходилися у стані алкогольного сп'яніння, нібито «обмивали» отримання нових плавзасобів для рибоохорони. У ГУНП в Запорізькій області дану інформацію поки не коментують, посилаючись на те, що ще немає результатів експертиз.
За інформацією прес-служби Асоціації рибалок України, яка посилається на свідчення очевидців, п'яна компанія з трьох осіб на великій швидкості виписувала круті віражі на воді. В одному з поворотів люди випали за борт. Катер почав крутитися на місці, і кілька разів пройшов по людям, що випали з нього.
Раніше повідомлялося, що в Одесі на пляжах за курортний сезон потонули 20 осіб.