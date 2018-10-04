У Дніпрі затримали пенсіонера за підозрою у пошкодженні понад 40 автомобілів (відео)

61-річний зловмисник, який протягом півроку розбивав камінням скло у припаркованих приватних авто, знаходиться на обліку у психіатра.

У Дніпрі 3 жовтня поліція затримала 61-річного пенсіонера, який підозрюється у пошкодження понад 40 приватних легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління поліції в Дніпропетровської області, чоловік вночі виходив на вулицю та кидав у лобове скло припаркованих автомобілів каміння.

Згідно з повідомленням, починаючи з березня цього року. мешканці житлового масиву Придніпровськ Самарського району скаржилися, що хтось систематично б’є лобові стекла в автомобілях, припаркованих у дворах будинків.

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В поліції зареєстрували понад 40 скарг громадян на пошкодження їх транспортних засобів. за якими були відкриті кримінальні провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Встановити зловмисника вдалося дільничним офіцерам поліції за відеозаписом з камери спостереження, яка зафіксувала факт вчинення правопорушення. Поліція встановлює причетність чоловіка до інших епізодів пошкоджень автомобілів у районі.

В ході попереднього слідства з’ясовано, що пенсіонер знаходиться на обліку у психіатра. Наразі він перебуває під наглядом лікарів в обласній психіатричній лікарні та проходить психіатричне обстеження.