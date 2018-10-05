На Львівщині іномарка в'їхала в електроопору, яка впала на авто: двоє загиблих

Ще двох осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували до лікарні.

У райцентрі Стрий на Львівщині внаслідок зіткнення легковика з електроопорою, загинули двоє чоловіків, ще двоє отримали травми.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 5 жовтня, близько 2.00, на вул. Львівській.

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23-річний житель Стрия, керуючи автомобілем Scoda Octavia не вибрав безпечної швидкості руху та в‘їхав у електроопору, яка від удару впала на автомобіль.

«Під час ДТП у салоні легковика, окрім водія, перебували троє пасажирів, усі жителі міста Стрий. Двоє з них, віком 30 та 31 рік, від отриманих травм померли на місці події, ще один, 26-річний чоловік, перебуває у реанімації», - повідомили у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

«Водій іномарки затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Також медики встановлюють чи перебував чоловік за кермом у стані алкогольного сп’яніння», - інформує відділ комунікації Нацполіції області.

Як уточнили у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, водія та пасажирів із салону понівеченого автомобіля рятувальники деблоковували за допомогою ломо-шанцевого інструменту.

«Внаслідок автопригоди двоє людей загинули по дорозі в лікарню, ще двоє - з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані в Стрийську центральну району лікарню», - повідомили у ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня внаслідок ДТП на Львівщині отримали травми п'ятеро людей, з них четверо малолітніх дітей.