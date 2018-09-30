На Львівщині внаслідок ДТП травмовано п'ятеро людей, з них четверо малолітніх дітей

Водій автомобіля Ford, 30-річна львів'янка, не впоралася з керуванням, внаслідок чого легковик виїхав на смугу зустрічного руху і з'їхав у кювет.

Сьогодні, 30 вересня, біля села Жирівка Пустомитівського району Львівської області трапилось ДТП, внаслідок якого травмовано п'ятеро людей, з них четверо малолітніх дітей.

Як повідомила кореспонденту УНІАН речник Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, ДТП трапилась близько 12:30.

За її словами, водій автомобіля Ford, 30-річна львів'янка, не впоралася з керуванням, внаслідок чого легковик виїхав на смугу зустрічного руху і з'їхав у кювет.

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В автомобілі, окрім водія, перебувало четверо пасажирів, діти 5, 9, 11 та 12 років. Всі мешканці Львова.

Жінка-водій та четверо дітей доставлені у лікарню, наразі медики надають їм допомогу та встановлюють діагнози.

Вирішуються питання про відкриття кримінальне провадження