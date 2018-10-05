Прокуратура викрила корупційні схеми при закупівлі шкільного обладнання посадовцями МОН

Внаслідок непрозорого проведення закупівель, державному бюджету завдано збитків на суму майже 5,5 мільйонів гривень.

Прокуратура Києва викрила мільйонні зловживання при закупівлі шкільного обладнання посадовцями Міністерства освіти і науки України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Києві за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції викрито та оголошено підозру двом посадовим особам структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України за фактом зловживання владою або службовим становищем при здійсненні державних закупівель шкільного обладнання", - йдеться у повідомленні.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України, діючи на користь приватної фірми та з метою одержання неправомірної вигоди, умисно внесли до Типового переліку засобів навчання та обладнання для кабінетів фізики, хімії та біології в загальноосвітніх навчальних закладах, технічні характеристики, яким відповідає продукція лише однієї торгової марки", - заявили в прокуратурі.

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Зокрема, зазначається, що "вказаними діями були створені штучні перешкоди для участі у проведенні тендерів із закупівлі шкільного обладнання інших учасників, а також забезпечено перемогу у конкурсі офіційному представнику зазначеної торгової марки в Україні".

"За даними слідства, внаслідок непрозорого проведення закупівель, державному бюджету завдано збитків на суму майже 5,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

"Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи фірми-постачальника під час реалізації обладнання за бюджетні кошти, вивели на підконтрольні підприємства в офшорній зоні понад 17 мільйонів гривень", - заявили у прокуратурі.

За результатами слідства начальнику відділу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України, а завідувачу відділу Національного центру «Мала академія наук України» у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 ККУ.

На даний час досудове слідство у кримінальному провадженні триває. Встановлюється причетність інших посадових осіб Міністерства освіти і науки України до скоєння кримінального правопорушення.