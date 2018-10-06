этот материал доступен на русском

На Окружній у Києві сталася серйозна ДТП з постраждалими (фото)

15:47, 06 жовтня 2018
Інциденти
1756 0
На Окружній у Києві перекинувся мікроавтобус / фото dtp.kiev.ua

В групі dtp.kiev.ua у Facebook повідомляється, що в результаті аварії є постраждалі, проте їх кількість не уточнюється.

"Знову Окружна, знову перевертиш з постраждалими. Серйозне ДТП у Києві біля Шпалерного ринку", - йдеться у повідомленні.

Подробиці події і детальна інформація про постраждалих уточнюються. На місці працюють поліція і "швидка".

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 жовтня, під Києвом сталася смертельна аварія за участю маршрутки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#ДТП