На Окружній у Києві сталася серйозна ДТП з постраждалими (фото)
15:47, 06 жовтня 2018Інциденти
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В результаті ДТП перекинувся мікроавтобус.
На Окружній у Києві перекинувся мікроавтобус / фото dtp.kiev.ua
На Окружній дорозі в Києві внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус.
В групі dtp.kiev.ua у Facebook повідомляється, що в результаті аварії є постраждалі, проте їх кількість не уточнюється.
"Знову Окружна, знову перевертиш з постраждалими. Серйозне ДТП у Києві біля Шпалерного ринку", - йдеться у повідомленні.
Подробиці події і детальна інформація про постраждалих уточнюються. На місці працюють поліція і "швидка".
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 жовтня, під Києвом сталася смертельна аварія за участю маршрутки.
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