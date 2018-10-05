Під Києвом маршрутка з пасажирами потрапила у серйозну ДТП, є загиблі (відео)

Інцидент стався на дорозі Київ-Дніпро поряд з Борисполем.

У п'ятницю, 5 жовтня, під Києвом сталася смертельна аварія за участю маршрутки. Крім того, в ДТП потрапили кілька автомобілів.

Інцидент стався на дорозі Київ-Дніпро поряд з Борисполем. Про це повідомляє телеканал "Антена".

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"На місце події оперативно прибули рятувальники та медики. За попередніми даними, в результаті аварії є загиблі. Очевидці стверджують, що в епіцентрі ДТП виявилася черкаська маршрутка", - йдеться в повідомленні.