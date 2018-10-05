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Під Києвом маршрутка з пасажирами потрапила у серйозну ДТП, є загиблі (відео)

16:41, 05 жовтня 2018
Інциденти
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Під Києвом сталася ДТП / фото Ruslan Forostyak

Інцидент стався на дорозі Київ-Дніпро поряд з Борисполем. Про це повідомляє телеканал "Антена".

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"На місце події оперативно прибули рятувальники та медики. За попередніми даними, в результаті аварії є загиблі. Очевидці стверджують, що в епіцентрі ДТП виявилася черкаська маршрутка", - йдеться в повідомленні.

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Теги: #ДТП#аварія#ДТП під Києвом