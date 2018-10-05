Під Києвом маршрутка з пасажирами потрапила у серйозну ДТП, є загиблі (відео)
16:41, 05 жовтня 2018Інциденти
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Інцидент стався на дорозі Київ-Дніпро поряд з Борисполем.
Під Києвом сталася ДТП / фото Ruslan Forostyak
У п'ятницю, 5 жовтня, під Києвом сталася смертельна аварія за участю маршрутки. Крім того, в ДТП потрапили кілька автомобілів.
Інцидент стався на дорозі Київ-Дніпро поряд з Борисполем. Про це повідомляє телеканал "Антена".
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"На місце події оперативно прибули рятувальники та медики. За попередніми даними, в результаті аварії є загиблі. Очевидці стверджують, що в епіцентрі ДТП виявилася черкаська маршрутка", - йдеться в повідомленні.
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