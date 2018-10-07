У Києві таксі Uber врізалося у стовп: пасажир у реанімації (відео)

У патрульних серйозні підстави вважати, що водій таксі перебував у нетверезому стані.

Сьогодні, 7 жовтня, близько 3:40 на перетині проспекту Гагаріна та бульвару Верховної Ради сталася ДТП. Таксі Skoda вилетіла з дороги і врізалася в опору освітлення.

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Про це повідомляє Інформатор.

Імовірно, водій таксі перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За словами випадкових свідків ДТП, Skoda на великій швидкості рухалася від Дарницької площі в напрямку метро "Чернігівська". Поруч не було інших автомобілів, але, з невідомих причин, таксі протаранило огорожу і на повному ходу врізалося в стовп. Від удару з ліхтарного стовпа попадали плафони і лампи, а "начинку" автомобіля, включаючи двигун, розкидало навколо.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня на Окружній дорозі в Києві в результаті ДТП перекинувся мікроавтобус.