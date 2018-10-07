У Дніпрі затримали чоловіка з гранатою (фото)

Сам затриманий стверджував, що відпочивав із товаришем і просто хотів подивитися на гранату.

7 жовтня на лінію «102» зателефонували стурбовані мешканці з проспекту Героїв міста Дніпра. Вони повідомили, що в одному з дворів відпочиває чоловік з гранатою. На місце негайно направили кілька екіпажів патрульної поліції.

Інцидент стався близько 10:10. Про це Інформатор повідомляє з місця події.

Правоохоронці відразу затримали підозрюваного чоловіка до приїзду слідчо-оперативної групи. Виявилося, що у нього була при собі навчальна граната. На даний момент ніякої небезпеки немає.

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Сам затриманий стверджував, що відпочивав із товаришем і просто хотів подивитися на гранату. Біля лавки, на якій сиділи чоловіки, стояло кілька пляшок спиртного.

Чоловіків доставлять в Соборне відділення поліції. Там з'ясують обставини події.