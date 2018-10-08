У Дніпрі ударом ножем у серце вбито прокурора (відео)

Поліція вважає, що вбивство сталося через конфлікт на побутовому ґрунті, підозрюваного затримано.

У Дніпрі в ніч на 7 жовтня у власній квартирі по вул. Виконкомівській ударом ножем у серце вбито 35-річного прокурора Дніпровської місцевої прокуратури №2.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

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Згідно з повідомленням, інформація про подію до Шевченківського районного відділення поліції надійшла о 5 годині ранку. Прибувши на місце поліцейські в цій же квартирі затримали чоловіка 1983 р. народження, який підозрюється у скоєнні навмисного вбивства. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Чоловіку вручено повідомлення про підозру за ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідування проводить поліція, яка розглядає попередню версію вчинення вбивства як конфлікт на побутовому ґрунті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, вбитий прокурор працював в органах прокуратури близько 4 років.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Харкові затримали телефоніста, який підозрюється у вбивстві товариша у приміщенні Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.