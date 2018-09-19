У головному університеті Харкова зарізали людину

За даними поліції, інцидент стався під час святкування дня народження підозрюваного у вбивстві. Затриманий наніс загиблому декілька ударів кухонним ножем в область шиї.

У Харкові затримали телефоніста, який підозрюється у вбивстві товариша у приміщенні Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, 18 вересня близько 23:50 до районної поліції надійшла інформація від лікарів «швидкої» про виявлення тіла чоловіка з ножовими пораненнями на сходах 9-го поверху одного з вищих навчальних закладів міста.

За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група. На місці події співробітники поліції встановили особу померлого, ним виявився 56-річний харків’янин. За підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень поліцейські затримали та доставили до відділку його 52-річного знайомого.

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Як з’ясувалося, у виші, де сталася трагедія, підозрюваний працює телефоністом. Того дня у чоловіка був день народження, який він вирішив відсвяткувати у приміщенні університету та запросив трьох своїх знайомих. Застілля проходило в одному з кабінетів на 9-му поверсі.

«Під час розпивання алкоголю між іменинником та одним з товаришів виникла сварка, в ході якої затриманий наніс загиблому декілька ударів кухонним ножем в область шиї. Потерпілий намагався втекти від нападника та вибіг з кабінету. На сходах він втратив свідомість. Медики, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка», - йдеться у повідомленні.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. На даний час зловмисник затриманий, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі чоловік прийшов в школу з сокирою на «розборки» з кривдниками своєї дитини.