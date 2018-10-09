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"Снаряди розлітаються": очевидці розповіли про вибухи на військових складах на Чернігівщині (фото, відео)

08:23, 09 жовтня 2018
Інциденти
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Вибухи було чути вночі / фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Повідомлення про вибухи в районі 6-го арсеналу ЗСУ почалися о 3:40 від жителів сіл Дружба, Дзюбівки, Августівка і міста Ічня Ічнянського району.

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У соцмережах очевидці повідомляють, що люди навіть пішки залишають місто. За їхніми словами, вибухи чути далеко за межами населеного пункту.

У будинках місцевих жителів тремтіли люстри і вилітали шибки у вікнах. У мережі з'явилися відповідні кадри і перші відео з місця НП.

Місцеві жителі розповіли ТСН, що вже почалася офіційна евакуація людей. Потужні вибухи тривають.

"У нас чуто вибухи, видно заграву, снаряди розлітаються в усі сторони. Чути було, що полетіли туди літаки. А так люди розбігаються в різні сторони", - зазначили вони.

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Теги: #вибухи#Чернігівщина