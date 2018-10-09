"Снаряди розлітаються": очевидці розповіли про вибухи на військових складах на Чернігівщині (фото, відео)
На військових складах біля Ічні на Чернігівщині вночі почалися вибухи. Зараз проводиться евакуація.
Повідомлення про вибухи в районі 6-го арсеналу ЗСУ почалися о 3:40 від жителів сіл Дружба, Дзюбівки, Августівка і міста Ічня Ічнянського району.
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У соцмережах очевидці повідомляють, що люди навіть пішки залишають місто. За їхніми словами, вибухи чути далеко за межами населеного пункту.
У будинках місцевих жителів тремтіли люстри і вилітали шибки у вікнах. У мережі з'явилися відповідні кадри і перші відео з місця НП.
Місцеві жителі розповіли ТСН, що вже почалася офіційна евакуація людей. Потужні вибухи тривають.
"У нас чуто вибухи, видно заграву, снаряди розлітаються в усі сторони. Чути було, що полетіли туди літаки. А так люди розбігаються в різні сторони", - зазначили вони.
Поблизу Ічні горять склади боєприпасів https://t.co/aRO3OvLFjR via @ukrpravda_newspic.twitter.com/P7JozQlULu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 9 жовтня 2018 р.
У соцмережах люди пишуть, що вибухи з Ічні чутно і у Прилуках, і у Сосниці— Chernigiv_monitor (@cgmonitor) 9 жовтня 2018 р.
Відбувається евакуація жителів https://t.co/KWKdUtIY8I