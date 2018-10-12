Вибухи на арсеналі біля Ічні не вщухають четверту добу поспіль

Загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.

Станом на 7 год 12 жовтня інтенсивність вибухів боєприпасів на території артскладів у Чернігівській області становить до 3 вибухів за годину.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України, загиблих та травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.

Зазначається, що двома пожежними літаками АН-32П ДСНС України здійснено 25 скидів води (200 тонн), всього з початку робіт – 46 скидів води (368 тонн).

Організовано заповнення водою 2 пожежних водоймищ Міноборони на технічній території арсеналу.

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Ліквідовано 4 пожежі лісового настилу поблизу с. Августівки та прилеглої території арсеналу на загальній площі 3,1 га.

«Піротехнічними підрозділами ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів усі автодороги до населених пунктів у межах 16-кілометрпової зони, 29 к. трас ліній електропередач, 7 км трас газопроводів, територію трьох газорозподільних станцій, трьох шкіл, трьох дитсадків, будинку для людей похилого віку, навчально-виробничого комплексу, 1 тис. 669 дворогосподарств», - йдеться у повідомленні.

Організовано чергування 12 пожежно-рятувальних розрахунків для забезпечення оперативного гасіння можливих пожеж в смт. Дружба та на адміністративній території арсеналу.

В районі надзвичайної ситуації залучено сили і засоби загальною чисельністю близько 700 осіб та 150 од. техніки, у тому числі від ДСНС – 270 осіб, 77 одиниць техніки та 2 літаки АН-32П.

Організовано цілодобову роботу «Гарячої лінії» за номерами (046) 2-678-274, (046) 2-676-003.

Загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.