У центрі Одеси п'яні батьки кинули на вулиці п'ятимісячну дитину

Зараз дитина в безпеці - її оглянули лікарі.

Сьогодні в центрі Одеси п'яні батьки кинули на вулиці п'ятимісячну дитину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, близько 18.00 надійшов виклик про те, що на вулиці Катерининській чоловік і жінка в нетверезому стані залишили дитину-немовля без нагляду.

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Прибувши на місце, інспектори побачили батька, який був сильно п'яний, а також заявника, який тримав немовля на руках.

«Матері на місці не було, але очевидці повідомили місце проживання сім'ї. За вказаною адресою виявили жінку, яка перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. На запитання, чия дитина, відповісти не могла і закрилася в квартирі», - йдеться в повідомленні.

Зараз дитина в безпеці - її оглянули лікарі.

Батька забрали до відділку поліції для складання процесуальних матеріалів.

Про те, що сталося, повідомлено у відповідні служби, додали в главку.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Дніпрі дворічна дівчинка, яка залишилася вдома сама, зірвалася з десятого поверху. Кинулися рятувати її і сусіди, і перехожі. Дитина дивом вижив, і навіть не отримала серйозних травм.