Зіткнення локомотивів у Кривому Розі: названа причина смертельного інциденту

За попередньою інформацією, в одного з локомотивів не спрацювали гальма і він здійснив зіткнення з іншим локомотивом, який стояв на колії на завантаженні.

У Кривому Розі за фактом загибелі трьох людей внаслідок зіткнення двох електровозів на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті відкрито кримінальне провадження.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, до ЄРДР внесенні відомості за ч. 3 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Згідно з повідомленням, подія трапилася 16 жовтня близько третьої години ночі неподалік Ганівського кар’єру Криворізького району. В результаті зіткнення на місці загинуло троє чоловіків, які перебували у кабіні одного із електровозів. Зокрема, це машиніст електровоза, 1968 р.н., монтер колії, 1983 р.н. та помічник машиніста, 1971 р. н.

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Зазначається, що із кабіни другого електровоза працівників рятували за допомогою спеціальної техніки. Один з них, майстер аварійної бригади, 1974 р. н., госпіталізований у тяжкому стані.

За даними поліції, за попередньою інформацією, в одного з локомотивів не спрацювали гальма і він здійснив зіткнення з іншим локомотивом, який стояв на колії на завантаженні.

На місці аварії працюють поліцейські, гірничо-рятувальні служби, ДСНС. Встановлюються усі обставини події.