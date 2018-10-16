этот материал доступен на русском

У Кривому Розі на кар'єрі ГЗК троє людей загинуло внаслідок зіткнення локомотивів

10:05, 16 жовтня 2018
Інциденти
468 0
Зіткнулося два локомотиви / фото 0564.ua

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) на кар’єрі Північного гірничо-збагачувального комбінату троє людей загинуло внаслідок зіткнення двох локомотивів.

Читайте такожСтаре залізо: в «Укрзалізниці» назвали середній вік своїх локомотивів

Як повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася о 4.17.

"16 жовтня о 4.17 у м. Кривий Ріг на Ганнівському кар’єрі Північного гірничо-збагачувального комбінату внаслідок зіткнення двох локомотивів загинуло 3 особи та 1 особа постраждала", - йдеться у повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #аварія#Кривий Ріг#локомотив