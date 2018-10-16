У Кривому Розі на кар'єрі ГЗК троє людей загинуло внаслідок зіткнення локомотивів

Трагедія сталася о 4.17.

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) на кар’єрі Північного гірничо-збагачувального комбінату троє людей загинуло внаслідок зіткнення двох локомотивів.

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Як повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася о 4.17.

"16 жовтня о 4.17 у м. Кривий Ріг на Ганнівському кар’єрі Північного гірничо-збагачувального комбінату внаслідок зіткнення двох локомотивів загинуло 3 особи та 1 особа постраждала", - йдеться у повідомленні.