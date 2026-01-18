Кинули всі сили: Шмигаль розповів, як намагаються відігріти проблемні будинки у Києві

До столиці спрямували ремонтні бригади з регіонів, аби прискорити роботи.

Усі профільні служби працюють в координації, аби якомога швидше відновити подачу тепла у 143 київських багатоповерхівках, які залишилися без опалення через російські обстріли на початку січня. Про це у своєму телеграм повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Через низькі температури та зношену інфраструктуру фіксуються постійні локальні аварії. Ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках. Завдання – максимально прискорити ремонти. Тому для допомоги місту залучаємо додаткові сили. Вже зараз до роботи стали додаткові ремонтні бригади від "Укрзалізниці" та з інших регіонів", - повідомив він.

За словами Шмигаля, вже зараз у столиці працюють 10 додаткових ремонтних бригад, які делегувала "УЗ" та ще вісім з Київської області. У понеділок до Києва мають прибути ще бригади з Рівного та від залізниці.

"Щодо світла та технічних рішень. Ситуація залишається складною, додаткове навантаження створюють морози. Наразі над відновленням електропостачання вже працюють 60 бригад, 12 з яких прибули з інших областей", - написав міністр.

Він також повідомив, що ведеться робота "над системними рішеннями" і анонсував доставку 55 генераторів з резервного хабу Міненерго. Паралельно проводиться верифікація наявних когенераційних установок (генерують електрику і тепло - УНІАН) для швидкого введення додаткових потужностей.

Проблема "заморожених" багатоповерхівок

Як писав УНІАН, раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що багатоповерхівки, де через морози і відсутність опалення полопалися труби, можуть залишитися без опалення до весни. Йдеться про 100–150 тисяч мешканців Києва.

За його словами, для відновлення внутрішньобудинкових систем опалення необхідні технічний аудит, розробка проєктно-кошторисної документації та проведення тендерів у Prozorro. Також потрібно перевірити стан труб у квартирах, зокрема й у тих, де наразі ніхто не проживає. На думку Попенка, навіть за найоптимістичнішого сценарію повний ремонт усіх постраждалих систем може тривати 8–10 місяців.

