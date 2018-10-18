Стало відомо, що шукав у мережі керченський вбивця незадовго до бійні

Росляков влаштував масове вбивство в коледжі Керчі 17 жовтня, слідчі приступили до вивчення його комп'ютера.

Слідчі приступили до вивчення комп'ютера Владислава Рослякова, який влаштував стрілянину й вибух у коледжі Керчі.

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Про це повідомляє Телеграм-канал 112. Зазначається, що останній пошуковий запит вбивці в незакритій вкладці браузера "як виготовити саморобний вибуховий пристрій".

"На жорсткому диску збережено багато картинок/схем/інструкцій СВП", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух у навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

У результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.

Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошено триденну жалобу.