У центрі Одеси чоловік кинувся із Тещиного моста і розбився на смерть

Висота Тещиного моста - близько 30 метрів, від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Сьогодні в центрі Одеси чоловік скоїв самогубство, кинувшись із Тещиного моста.

Читайте такожВ Україні зафіксували спалах дитячих суїцидів

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Одеси, за попередніми даними, чоловік сам кинувся з моста - з висоти близько 30 метрів.

Від травм, несумісних із життям, потерпілий загинув на місці пригоди.

На місці працювала оперативно-слідча група.

У Головному управлінні Нацполіції НП поки не коментують.

Раніше повідомлялось, що в Запоріжжі учениця 8-го класу скінчила життя самогубством, стрибнувши з моста в Дніпро.