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У центрі Одеси чоловік кинувся із Тещиного моста і розбився на смерть

20:41, 07 жовтня 2018
Інциденти
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В Одесі чоловік кинувся з Тещиного моста / odessaguide.net

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Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Одеси, за попередніми даними, чоловік сам кинувся з моста - з висоти близько 30 метрів.

Від травм, несумісних із життям, потерпілий загинув на місці пригоди.

На місці працювала оперативно-слідча група.

У Головному управлінні Нацполіції НП поки не коментують.

Раніше повідомлялось, що в Запоріжжі учениця 8-го класу скінчила життя самогубством, стрибнувши з моста в Дніпро.

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Теги: #Одеса#самогубство