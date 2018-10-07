У центрі Одеси чоловік кинувся із Тещиного моста і розбився на смерть
20:41, 07 жовтня 2018Інциденти
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Висота Тещиного моста - близько 30 метрів, від отриманих травм потерпілий загинув на місці.
В Одесі чоловік кинувся з Тещиного моста / odessaguide.net
Сьогодні в центрі Одеси чоловік скоїв самогубство, кинувшись із Тещиного моста.
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Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Одеси, за попередніми даними, чоловік сам кинувся з моста - з висоти близько 30 метрів.
Від травм, несумісних із життям, потерпілий загинув на місці пригоди.
На місці працювала оперативно-слідча група.
У Головному управлінні Нацполіції НП поки не коментують.
Раніше повідомлялось, що в Запоріжжі учениця 8-го класу скінчила життя самогубством, стрибнувши з моста в Дніпро.
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