В Одесі на березі Чорного моря сталася масштабна пожежа, згоріли туристичні будиночки (фоторепортаж, відео)

В Одесі на узбережжі Чорного моря під час масштабної пожежі згоріли 16 куренів (невеликих будинків для відпочинку) і 2-поверхова адміністративна будівля - шкіперська.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, повідомлення про пожежу на одному з причалів в районі Чорноморки, надійшло близько 21.00.

«Рятувальники, які прибули на місце події, побачили, що на великій території відкритим полум'ям горять будівлі, пожежа супроводжувалася вибухами газових балонів, які знаходилися в будиночках», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вогонь швидко поширився через сильний поривчастий вітер, гасіння вогню ускладнювалося щільністю забудови і відсутністю протипожежних розривів між будівлями і під'їзних шляхів до місця НП.

Приблизно через дві години вогонь вдалося локалізувати.

За словами заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації та застосування сил Головного управління регіонального главку ДСНС Олександра Крицького, в результаті пожежі на площі 600 кв. метрів згоріли 16 будиночків і 2-поверхова адміністративна будівля.

«Пожежні автоцистерни вдалося встановити лише на відстані від 200 до 300 м від місця пожежі. Крім того, підвезення і перекачування води здійснювалися з відстані 500-700 м від місця пожежі», - підкреслив Крицький.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. На даний час розбираються залишки обгорілих конструкцій. Причини і обставини пожежі встановлюються.

Крицький не виключає, що пожежа могла статися через необережне поводження з вогнем. У той же час, за словами місцевих жителів, вони бачили, як вогонь з'явився одночасно в декількох місцях.

У гасінні пожежі брали участь 18 одиниць техніки, 74 рятувальники, також залучалися поліцейські, нацгвардійці, медики, співробітники «Одесаобленерго».