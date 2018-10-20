Роковини кривавої ДТП у Харкові: мати обвинуваченого Дронова попросила вибачення у родин загиблих (відео)

Минув рік після резонансної ДТП в Харкові.

Мати другого обвинуваченого у кривавому ДТП у Харкові дала ексклюзивне інтерв'ю і попросила вибачення у родин шістьох загиблих, але сам Геннадій Дронов своєї провини не визнає, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожРоковини моторошної трагедії у Харкові: на місце ДТП прийшли родичі загиблих і потерпілі (відео)

Вона не бачила сина вже рік. "З 18 жовтня я його не бачила. До цього він був, заплатив за комунальні мені і сказав, що через тиждень заїде", - каже мати водія, який після гучної аварії опинився на лаві підсудних разом з Оленою Зайцевою.

Лідія Дронова чекає на сина і все сподівається на його повернення.