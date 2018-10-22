У Миколаєві невідомий зґвалтував 12-річну школярку

Ґвалтівник скоїв напад на дитину у ліфті багатоповерхівки.

На вулиці Лазурній, 22 у Миколаєві невідомий серед білого дня зґвалтував 12-річну дівчинку.

Про це повідомляють «Новости N», посилаючись на місцевих жителів.

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Встановлено, що ґвалтівник напав на дівчинку в під'їзді. Згідно з описом, це був чоловік невисокого росту, у чорній куртці і з бородою.

Наразі потерпіла знаходиться у Заводському відділі поліції, з нею проводяться слідчі дії.

На пошук злочинця зорієнтовані всі екіпажі патрульної поліції.

Як повідомляється на сайті Нацполіції Миколаївській області, інформація про злочин надійшла правоохоронцям близько 15:00. Ґвалтівник напав на дитину в ліфті.

Поліція оприлюднила фоторобот розшукуваного. Прикмети ґвалтівника - зріст - 165-170 см, на вигляд близько 20 років, волосся темно-коричневого кольору укладене назад, очі темні вузькі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 153 КК України «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом», що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

У червні повідомлялося, що в центрі Миколаєва двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку.