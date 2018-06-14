Подробиці зґвалтування 12-річної школярки у Миколаєві: дівчинка пила спиртне, зловмисників було троє (фото)

Усі троє молодиків затримані, вирішується питання про оголошення їм про підозру. Потерпіла отримує необхідну медичну допомогу.

Опівночі 14 червня у центрі Миколаєва у дворі будинку дівчинка просила про допомогу та заявила про скоєння щодо неї насильницьких дій.

Заявник розповів поліції, що вночі, повертаючись додому, його окликнув невідомий нетверезий молодик, а коли вони розпочали розмову, чоловік побачив, як недалеко від них вийшла нетвереза дівчина у закривавленому одязі. У цей час двоє невідомих тікали, передає прес-служба поліції області.

Переглянувши записи з камер спостереження й отримавши детальний опис зовнішності, впродовж години поліцейські встановили місцеперебування та затримали неподалік від місця злочину юнаків, які продовжували розпивати алкогольні напої.

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На їхньому одязі були плями крові, тож сумнівів у патрульних щодо їхньої причетності до скоєння зґвалтування не було.

Усіх трьох миколаївців, двох 18-ти років, один - 21-го, поліцейські доставили до центрального відділу поліції. Зараз із ними працюють слідчі.

"Зі слів затриманих та 12-річної потерпілої, попередньо встановлено, що вони познайомились у парку у центрі міста, разом розпивали спиртні напої, а потім, закупивши ще алкоголю, вирушили у найближчий двір багатоповерхівок. Там, попередньо, двоє зловмисників скористались безпорадним станом постраждалої, та вчинили щодо неї насильницькі дії, намірам третього завадили перехожі", - розповіли у поліції.

Слідчими розслідуються обставини кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.152 КК України "Зґвалтування", що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. Зловмисники затримані у порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у ніч із середи на четвер, 14 червня, в центрі Миколаєва двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку.