З'явилися подробиці масштабної ДТП у центрі Києва (фото, відео)

За попередніми даними, винуватцем ДТП став автокран з неробочими гальмами.

У Києві внаслідок ДТП за участі підйомного крана пошкоджено 17 автомобілів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. "Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на бульварі Лесі Українки, пошкоджено 17 автівок. Один чоловік отримав незначні тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

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За даними поліції, троє осіб звернулись до лікарів за медичною допомогою. Двом з них надано допомогу на місці без госпіталізації.

"Водій автокрана розповів правоохоронцям, що у вантажівки відмовили гальма. Ця інформація буде перевірена в ході слідства", - зауважили в поліції.

Поліцейські проводять огляд місця події, опитують свідків, встановлюють обставини автопригоди.

У свою чергу, сайт dtp.kiev.ua повідомляє, що пошкоджено 21 авто. Також йдеться про двох постраждалих.

Раніше ЗМІ повідомили, що в центрі Києва на бульварі Лесі Українки сталася масштабна ДТП. Стверджувалося, що автокран протаранив близько 10 автомобілів.