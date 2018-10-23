У центрі Києва автокран протаранив 10 авто: постраждали кілька людей, утворився гігантський затор (фото, відео)

На даний момент рух повністю перекрито. Затор тягнеться від станції метро "Печерська" у бік Бессарабського ринку.

У центрі Києва, на бульварі Лесі Українки сталася масштабна ДТП. Автокран протаранив близько 10 автомобілів.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Наразі рух повністю перекрито. Затор тягнеться від станції метро "Печерська" в бік Бессарабського ринку. За даними порталу, є постраждалі. На місце їдуть швидка і поліція.

Видання "Обозреватель" також повідомляє про кілька постраждалих. Точна кількість і ступінь тяжкості травм постраждалих уточнюється, проте на асфальті видно сліди крові.

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У Києві сталася чергова ДТП просто в центрі, на вулиці Мечникова, біля бізнес-центру "Парус". Поки невідомо, хто винуватець і скільки людей постраждало, але на місце вже приїхало три "швидких", — повідомила на своїй сторінці в Facebook очевидиця Наталія Міняйло.

За попередніми даними, винуватцем ДТП став вантажний автомобіль з неробочими гальмами.

Як повідомляв УНІАН, у Києві перекинувся військова вантажівка.