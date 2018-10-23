Поліція затримала групу «антикорупціонерів» за вимагання грошей з посадовців

Під час обшуку в одного із затриманих виявлено паспорт терористичної організації «ЛНР».

Поліція затримала групу «борців із корупцією», які вимагали грошові кошти з посадових осіб державних органів та комерційних структур.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, зловмисники створили громадську організацію, що нібито займалася боротьбою з корупцією в державі.

«Молодики вимагали від працівників державних органів та комерційних структур кошти за нерозголошення компрометуючої або конфіденційної інформації, яка була ними сфальсифікована. У разі відмови потерпілих виплачувати кошти «антикорупціонери» чинили на них тиск, зокрема - погрожували фізичною розправою та знищенням майна. Крім того, як останній аргумент, зловмисники повідомляли в мережі інтернет про викриття ще одного «корупціонера» та поширювали сфальсифіковану інформацію», - повідомили в поліції.

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Під час обшуків у членів злочинної групи виявлено документи, що були зібрані та сфальсифіковані відносно потенційних жертв.

«Крім того, виявлено речі та предмети, які використовувалися для погроз та насильства, а також вогнепальну зброю. В одного з таких «борців з корупцією» виявлено паспорт так званої «ЛНР», - йдеться в повідомленні.

Організатора злочинної групи поліцейські затримали після вимагання коштів. Також зазначається, що на даний час проводиться документування злочинної діяльності групи та виявлення інших фактів протиправних дій її членів.

У поліції не повідомляють, в якому регіоні діяла злочинна група і де відбулося затримання членів угруповання.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня на хабарі затримали чергового чиновника «Укравтодору».