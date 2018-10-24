В Одесі на території стадіону "Чорноморець" сталася пожежа (відео)

У ліквідації пожежі було задіяно 45 осіб особового складу і 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

В Одесі в офісно-складському приміщенні на території стадіону «Чорноморець» сталася пожежа.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 23 жовтня о 20.08 в службу порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання в офісних приміщеннях, розташованих у будівлі стадіону «Чорноморець».

На місце події направили пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику. Після прибуття першого підрозділу приблизно о 20.20 було виявлено сильне задимлення в офісних приміщеннях технічного коридору і загоряння в офісно-складському приміщенні. Для гасіння пожежі було розгорнуто магістральну лінію і забезпечено безперебійну подачу води для гасіння осередку загоряння.

«Гасіння вогню ускладнювалося сильним задимленням приміщень, наявністю легкозаймистих матеріалів і складністю конструкції технічного коридору. Рятувальники пожежу о 21.03 локалізували і о 21.14 ліквідували на площі 80 квадратних метрів. Загиблих і постраждалих немає», - повідомили в главку.

До ліквідації пожежі залучалися 45 осіб особового складу і 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Довідка УНІАН. «Чорноморець» - стадіон однойменного футбольного клубу Прем'єр-ліги, розташований в Одесі - в центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Займає ділянку площею 39,498 кв. м, загальна площа всіх рівнів арени - 83,289 тис. кв. м, розмір футбольного поля, яке оснащено підігрівом, - 105 х 68 м.

Загальна кількість місць для вболівальників - 34,164 тис., місць для преси - 493, для людей з обмеженими фізичними можливостями - 98 (зокрема й для осіб, які їх супроводжують - 48), корпоративних лож - 60 (1,602 тис. місць), місць на VIP-трибуні для почесних гостей - 558. Є підземна парковка на 449 машин, 3 спортивні зали (гімнастика, фітнес, бокс), 25-метровий басейн з морською водою тощо.