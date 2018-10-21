Нова пожежа на Львівщині: під час руху загорівся автобус із 44 пасажирами (фото)

Це друга пожежа автобуса за добу на Львівщині. Попередньо встановлено, що причиною займання може бути несправність електромережі.

У передмісті Львова під час руху загорівся пасажирський автобус, в якому перебувало більш як 40 людей.

Як повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області, 20 жовтня о 21:53 надійшло повідомлення про пожежу в селі Оброшино Пустомитівського району в автобусі Neoplan.

На місце події був направлений пожежно-рятувальний підрозділ м. Пустомити.

«Пожежу ліквідували о 22:24. Вогнем знищено моторний відсік, задні фари, бампер та салон автобуса на площі 8 кв. м. Причина займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав», - інформують у відомстві.

Як уточнили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, автобус перевозив пасажирів за маршрутом "Турка - Львів".

«На місці події працювала слідчо-оперативна група. На момент займання у салоні автобуса перебувало 44 пасажири. Попередньо встановлено, що причиною займання може бути несправність електромережі», - повідомили в поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Зазначимо, це вже друга пожежа автобуса за добу на Львівщині.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 жовтня, о 02.00 на автотрасі Львів – Самбір біля села Ставчани під час руху загорівся туристичний автобус, в якому перебувало близько 50 пасажирів.