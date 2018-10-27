У поліції розповіли подробиці наїзду на глядачів під час "гонок на виживання" у Кривому Розі

59-річний водій гоночного автомобіля не впорався з керуванням, виїхав за межі траси та наїхав на глядачів, четверо з яких, в тому числі двоє дітей травмовані.

Поліція відкрила провадження за фактом ДТП, яка сталася сьогодні під час перегонів автомобілів у Кривому Розі.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, розслідування ведеться в рамках ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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В поліції нагадали, що автомобільна аварія сталася сьогодні, 27 жовтня, о 13.00 у м. Кривий Ріг під час проведення змагань «Гонки на виживання». 59-річний водій гоночного автомобіля не впорався з керуванням, виїхав за межі траси та наїхав на глядачів, четверо з яких, в тому числі двоє дітей травмовані.

Зокрема, одна з потерпілих - 10-річна дівчинка, з тяжкими травмами голови та тіла перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. 5-річний хлопчик отримав травми середньої тяжкості. 53-річна жінка доставлена до травматології, де їй поставили діагноз: закритий перелам тазу.

В поліції уточнили, що четвертий чоловік дістав легкі травми і від госпіталізації відмовився.