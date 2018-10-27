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У Кривому Розі під час перегонів машина в'їхала у глядачів, є постраждалі (фото, відео)

15:38, 27 жовтня 2018
Інциденти
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У Кривому Розі під час перегонів автомобіль в'їхав у натовп глядачів / фото Перший міський

У Кривому Розі під час перегонів на виживання автомобіль вилетів у натовп. За попередніми даними постраждало три людини, двох забрала "швидка".

На черговому колі автомобіль занесло у натовп глядачів, повідомляє "Перший міський".

За попередньою інформацією, під час виконання трюку, у водія відмовили гальма, повідомляє видання. Він в'їхав на повній швидкості у натовп.

Відео "Перший міський. Кривий Ріг"

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Києві очевидці розгромили таксі, що влетіло у зупинку з людьми.

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Теги: #ДТП#Кривий Ріг