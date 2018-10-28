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У Києві прорвало ледь відкриту теплотрасу (відео, фото)

16:35, 28 жовтня 2018
Інциденти
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На Борщагівці прорвало теплотрасу / фото Главком

Про це повідомляє інформагентство "Главком".

Аварія трапилася з відремонтованою напередодні теплотрасою на Микільській Борщагівці. Відзначають, що теплоносій з неї витікає вже другу добу.

Аварія трапилася з відремонтованою напередодні теплотрасою / фото Главком

Так, опалення за адресою Якуба Коласа, 27в включили в понеділок після обіду, 22 жовтня, але вже ввечері і відключили. Те що стався прорив, виявили в кінці тижня і усунули. Однак котлован, який розрили для ремонту, так і залишили. Але в суботу, 27 жовтня, тепломережу прорвало знову, причину аварії поки не усунули.

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Теги: #опалення#прорив труби у Києві