У Києві прорвало ледь відкриту теплотрасу (відео, фото)
16:35, 28 жовтня 2018Інциденти
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Зазначають, що теплоносій з неї витікає вже другу добу.
На Борщагівці прорвало теплотрасу / фото Главком
У Києві на Борщагівці прорвало теплотрасу після включення опалення.
Про це повідомляє інформагентство "Главком".
Аварія трапилася з відремонтованою напередодні теплотрасою на Микільській Борщагівці. Відзначають, що теплоносій з неї витікає вже другу добу.
Аварія трапилася з відремонтованою напередодні теплотрасою / фото Главком
Так, опалення за адресою Якуба Коласа, 27в включили в понеділок після обіду, 22 жовтня, але вже ввечері і відключили. Те що стався прорив, виявили в кінці тижня і усунули. Однак котлован, який розрили для ремонту, так і залишили. Але в суботу, 27 жовтня, тепломережу прорвало знову, причину аварії поки не усунули.
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