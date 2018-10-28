У Києві прорвало ледь відкриту теплотрасу (відео, фото)

Зазначають, що теплоносій з неї витікає вже другу добу.

У Києві на Борщагівці прорвало теплотрасу після включення опалення.

Про це повідомляє інформагентство "Главком".

Аварія трапилася з відремонтованою напередодні теплотрасою на Микільській Борщагівці. Відзначають, що теплоносій з неї витікає вже другу добу.

Так, опалення за адресою Якуба Коласа, 27в включили в понеділок після обіду, 22 жовтня, але вже ввечері і відключили. Те що стався прорив, виявили в кінці тижня і усунули. Однак котлован, який розрили для ремонту, так і залишили. Але в суботу, 27 жовтня, тепломережу прорвало знову, причину аварії поки не усунули.