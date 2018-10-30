"Десантник", який вдарив у прямому ефірі пропагандиста НТВ, відреагував на його самогубство

Причиною самогубства Микити Развозжаєва могли бути проблеми в особистому житті.

Олександр Орлов, "десантник", який вдарив кореспондента НТВ Микиту Развозжаєва в прямому ефірі у День ВДВ, відреагував на самогубство журналіста.

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"Я все знаю, мені дуже шкода, хороший був хлопець! Приношу співчуття рідним і близьким... Коментарі не даю!", – написав він на своїй сторінці у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте".

Як повідомляв УНІАН, російський пропагандист Микита Развозжаєв наклав на себе руки вранці 29 жовтня. Він викинувся з вікна зйомної квартири на вулиці Кадомцева в Москві. ЗМІ припускають, що причиною самогубства стали проблеми в особистому житті кореспондента НТВ. Також він залишив прощальну записку на своїй сторінці "Вконтакте".