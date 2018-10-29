З'явилися подробиці смерті російського пропагандиста НТВ
12:13, 29 жовтня 2018Інциденти
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Кореспондент НТВ Микита Развозжаєв викинувся з вікна зйомної квартири.
Развозжаєв наклав на себе руки / vk.com
У Москві наклав на себе руки журналіст НТВ Микита Развозжаєв. Його багато хто пам'ятає через конфлікт з десантником у прямому ефірі до дня ВДВ в РФ.
Як повідомляє Телеграм-канал Mash, Развозжаєв після падіння з 11-го поверху був ще живий.
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"Хлопець помер у машині швидкої дорогою до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Російський пропагандист викинувся з вікна зйомної квартири на вулиці Кадомцева в Москві.
Як повідомляли ЗМІ, журналіст НТВ Микита Развозжаєв, який наклав на себе руки залишив прощальну записку на своїй сторінці "Вконтакте".
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