З'явилися подробиці смерті російського пропагандиста НТВ

Кореспондент НТВ Микита Развозжаєв викинувся з вікна зйомної квартири.

У Москві наклав на себе руки журналіст НТВ Микита Развозжаєв. Його багато хто пам'ятає через конфлікт з десантником у прямому ефірі до дня ВДВ в РФ.

Як повідомляє Телеграм-канал Mash, Развозжаєв після падіння з 11-го поверху був ще живий.

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"Хлопець помер у машині швидкої дорогою до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Російський пропагандист викинувся з вікна зйомної квартири на вулиці Кадомцева в Москві.

Як повідомляли ЗМІ, журналіст НТВ Микита Развозжаєв, який наклав на себе руки залишив прощальну записку на своїй сторінці "Вконтакте".