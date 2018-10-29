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Побитий у прямому ефірі в День ВДВ російський пропагандист наклав на себе руки - залишив прощальну записку (фото, відео)

11:19, 29 жовтня 2018
Інциденти
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Кореспондента НТВ вдарили у прямому ефірі / Скріншот

У Москві наклав на себе руки журналіст НТВ Микита Развозжаєв, якого багато хто пам'ятає через конфлікт з десантником в ефірі до дня ВДВ в РФ минулого року.

Він залишив прощальну записку на своїй сторінці "Вконтакте", повідомляє Телеграм-канал "Говорит Москва".

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Інформацію про смерть журналіста підтвердив його колишній начальник на ДТРК "Саратов". Телеканал НТВ поки ніяк не прокоментував те, що трапилося.

Нагадаємо, у 2017 році в Парку Горького в Москві, де 2 серпня традиційно відзначається День ВДВ, невідомий чоловік вдарив кореспондента НТВ Микиту Развозжаєва. Це сталося у прямому ефірі.

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Теги: #смерть#Росія#Москва#ВДВ