Побитий у прямому ефірі в День ВДВ російський пропагандист наклав на себе руки - залишив прощальну записку (фото, відео)
11:19, 29 жовтня 2018Інциденти
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Журналіст НТВ Микита Развозжаєв, на якого напав п'яний чоловік у прямому ефірі в День ВДВ, наклав на себе руки.
Кореспондента НТВ вдарили у прямому ефірі / Скріншот
У Москві наклав на себе руки журналіст НТВ Микита Развозжаєв, якого багато хто пам'ятає через конфлікт з десантником в ефірі до дня ВДВ в РФ минулого року.
Він залишив прощальну записку на своїй сторінці "Вконтакте", повідомляє Телеграм-канал "Говорит Москва".
Інформацію про смерть журналіста підтвердив його колишній начальник на ДТРК "Саратов". Телеканал НТВ поки ніяк не прокоментував те, що трапилося.
Нагадаємо, у 2017 році в Парку Горького в Москві, де 2 серпня традиційно відзначається День ВДВ, невідомий чоловік вдарив кореспондента НТВ Микиту Развозжаєва. Це сталося у прямому ефірі.
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