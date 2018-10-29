Побитий у прямому ефірі в День ВДВ російський пропагандист наклав на себе руки - залишив прощальну записку (фото, відео)

Журналіст НТВ Микита Развозжаєв, на якого напав п'яний чоловік у прямому ефірі в День ВДВ, наклав на себе руки.

У Москві наклав на себе руки журналіст НТВ Микита Развозжаєв, якого багато хто пам'ятає через конфлікт з десантником в ефірі до дня ВДВ в РФ минулого року.

Він залишив прощальну записку на своїй сторінці "Вконтакте", повідомляє Телеграм-канал "Говорит Москва".

Інформацію про смерть журналіста підтвердив його колишній начальник на ДТРК "Саратов". Телеканал НТВ поки ніяк не прокоментував те, що трапилося.

Нагадаємо, у 2017 році в Парку Горького в Москві, де 2 серпня традиційно відзначається День ВДВ, невідомий чоловік вдарив кореспондента НТВ Микиту Развозжаєва. Це сталося у прямому ефірі.