У Києві внаслідок масштабної пожежі згоріли СТО та хостел (фото, відео)

Площа пожежі склала 300 квадратних метрів.

На проспекті Науки пізно ввечері 29 жовтня сталася масштабна пожежа. Горіла станція техобслуговування автомобілів і хостел.

Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій повідомлення про пожежу надійшло о 22:36.

Площа пожежі склала 300 кв. м. Встановлено, що загоряння сталося у 2-поверховій будівлі станції технічного обслуговування з подальшим розповсюдженням вогню на два розташовані поруч 1-поверхові гаражі.

Як повідомляє "Інформатор", на другому поверсі прміщення СТО, знаходився хостел. Внаслідок пожежі згоріло три автомобілі. Також вогонь сильно пошкодив обладнання СТО, вщент згорів другий поверх і дах будівлі.

Загиблих та травмованих в результаті пожежі немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня внаслідок масштабної пожежі на СТО у Києві згоріли 7 автомобілів.