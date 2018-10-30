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У Києві внаслідок масштабної пожежі згоріли СТО та хостел (фото, відео)

10:33, 30 жовтня 2018
Інциденти
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У Києві сталася масштабна пожежа на СТО / фото Сергій Марченко / Інформатор

Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій повідомлення про пожежу надійшло о 22:36.

Площа пожежі склала 300 кв. м. Встановлено, що загоряння сталося у 2-поверховій будівлі станції технічного обслуговування з подальшим розповсюдженням вогню на два розташовані поруч 1-поверхові гаражі.

Як повідомляє "Інформатор", на другому поверсі прміщення СТО, знаходився хостел. Внаслідок пожежі згоріло три автомобілі. Також вогонь сильно пошкодив обладнання СТО, вщент згорів другий поверх і дах будівлі.

Загиблих та травмованих в результаті пожежі немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня внаслідок масштабної пожежі на СТО у Києві згоріли 7 автомобілів.

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Теги: #Київ#пожежа