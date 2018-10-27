Внаслідок масштабної пожежі на СТО у Києві згоріли 7 автомобілів (фото, відео)

Пожежа охопила 500 кв. м.

Сьогодні близько 7 ранку на одній зі столичних станцій технічного обслуговування сталася масштабна пожежа.

Прибувши до місця події рятувальники встановили, що пожежа виникла на території СТО у чотирьох одноповерхових металевих гаражних боксах на площі 500 кв. м. За півгодини рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

"Внаслідок пожежі згоріло 3 автомобілі, а також ще пошкоджено 4 автомобілі. Згоріло та пошкоджене обладнання станції технічного обслуговування та інструменти", - йдеться у повідомленні.

Причини пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються.

Відео ДСНС

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у Житомирі через пожежу евакуйовували відвідувачів найбільшого у місті ТРЦ.