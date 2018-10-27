Внаслідок масштабної пожежі на СТО у Києві згоріли 7 автомобілів (фото, відео)
12:04, 27 жовтня 2018Інциденти
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Пожежа охопила 500 кв. м.
На столичній СТО сталася масштабна пожежа / фото kyiv.dsns.gov.ua
Сьогодні близько 7 ранку на одній зі столичних станцій технічного обслуговування сталася масштабна пожежа.
Прибувши до місця події рятувальники встановили, що пожежа виникла на території СТО у чотирьох одноповерхових металевих гаражних боксах на площі 500 кв. м. За півгодини рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.
"Внаслідок пожежі згоріло 3 автомобілі, а також ще пошкоджено 4 автомобілі. Згоріло та пошкоджене обладнання станції технічного обслуговування та інструменти", - йдеться у повідомленні.
Причини пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються.
Відео ДСНС
Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у Житомирі через пожежу евакуйовували відвідувачів найбільшого у місті ТРЦ.
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