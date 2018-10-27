этот материал доступен на русском

Внаслідок масштабної пожежі на СТО у Києві згоріли 7 автомобілів (фото, відео)

12:04, 27 жовтня 2018
Інциденти
670 0
На столичній СТО сталася масштабна пожежа / фото kyiv.dsns.gov.ua

Прибувши до місця події рятувальники встановили, що пожежа виникла на території СТО у чотирьох одноповерхових металевих гаражних боксах на площі 500 кв. м. За півгодини рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

"Внаслідок пожежі згоріло 3 автомобілі, а також ще пошкоджено 4 автомобілі. Згоріло та пошкоджене обладнання станції технічного обслуговування та інструменти", - йдеться у повідомленні.

Причини пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються.

Відео ДСНС

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у Житомирі через пожежу евакуйовували відвідувачів найбільшого у місті ТРЦ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#пожежа#пожежа автомобілі