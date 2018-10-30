З України вдруге за рік видворили кримінального авторитета «Тенго Гальського» (фото)

"Злодій в законі" прибув в Україну для контролю над групами злочинців з кавказького регіону, які грабують квартири та транспортні засоби.

Правоохоронці 29 жовтня примусово видворили з території України 36-річного кримінального "злодія в законі" на прізвисько "Тенго Гальський" (справжнє ім'я - Тенгіз Чарая).

Про це сьогодні повідомила прес-служба Національної поліції.

За даними поліції, "Тенго" прибув на територію України для контролю над групами злочинців з кавказького регіону, які займаються квартирними крадіжками та крадіжками з транспортних засобів.

"Злодію в законі" на 10 років заборонено в’їзд на територію країни.

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У поліції повідомили, що "Тенго Гальського" раніше вже видворяли за межі України, зокрема, у квітні цього року із забороною в’їзду на 5 років, проте згодом він незаконно потрапив на територію країни та мешкав у Києві.

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року відділ комунікації поліції Києва звітував про видворення з України громадянина Грузії - "кримінального авторитета" на прізвисько "Тенго Пітерський", який повернувся цього року після видворення у 2017 році.