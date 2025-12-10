Путін: В РФ заборонять телефонні дзвінки з 'недружніх' країн

Кремль розширює контроль над зв’язком під приводом боротьби з шахрайством.

Російська влада планує запровадити масштабне блокування телефонних дзвінків із так званих "недружніх" держав. Про це 9 грудня заявив Володимир Путін під час засідання Ради з прав людини, передає Deutsche Welle.

Правитель РФ повідомив, що ці кроки подаються як "боротьба з телефонним та інтернет-шахрайством". За його словами, уряд уже врахував і почав реалізовувати пропозиції Ради, серед яких — блокування дзвінків з-за кордону, що нібито здійснюються в злочинних цілях, а також маркування викликів.

Путін уточнив, що перший пакет заходів із "захисту громадян у цифровому середовищі" вже ухвалено, другий — проходить узгодження, а третій — у планах.

Заборона міжнародних дзвінків "без згоди абонента"

Того ж дня віце-прем'єр та керівник апарату уряду РФ Дмитро Григоренко повідомив про деталі другого пакета "антишахрайських" ініціатив. Зокрема, планується:

заборонити міжнародні вхідні дзвінки без попередньої згоди абонента;

запровадити обов’язкове маркування всіх міжнародних викликів;

створити дитячі SIM-картки, які дозволять батькам фільтрувати контент без додаткових заяв.

Уряд РФ запевняє, що мета — захист громадян, попри критику щодо того, що такі кроки розширюють можливості держави щодо контролю над зв’язком і комунікаціями.

Як повідомляв УНІАН, Росія значно посилила контроль над інтернет-простором. В країні заблоковано Facebook, Instagram, Discord і низку інших популярних ресурсів.Влада масово видаляє VPN-сервіси і штрафує за їх використання.

У липні в РФ запустили нову платформу – месенджер Max від компанії VK, який нагадує китайський WeChat. Застосунок має доступ до мікрофона, камери, геолокації, контактів і файлів користувача. Ба більше, ця платформа контролюється спецслужбами.

