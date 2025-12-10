Блюменталь розкритикував представників президента США Дональда Трампа у мирних переговорах Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера за їх проросійську позицію.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь розкритикував представників президента США Дональда Трампа у мирних переговорах Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера за їх проросійську позицію, і висловив переконання, що їх потрібно замінити. Про це він сказав у коментарі Суспільному.

Він висловив стурбованість тим фактом, що Трамп підштовхує Україну до швидкого підписання мирної угоди без гарантій безпеки

"Я глибоко стурбований тим, що він, здається, полишає Україну напризволяще. Змушує її йти на територіальні поступки, які є несправедливими та нерозумними, і позбавляє її військової допомоги, необхідної для захисту від путінської різанини", — сказав Блюменталь.

Він зауважує, що мирні переговори, які вели посланці Трампа, виглядали "повністю односторонніми" - у висуванні вимог до України без будь-яких реальних поступок з боку Росії:

"Вони, здається, упереджені щодо України. Я думаю, що Трампу потрібні нові посланці – Віткофф та Кушнер, здається, на боці Росії, замість того аби бути неупередженими чи об'єктивними перемовниками. І весь "мирний план" потрібно викинути. Їм потрібно повернутися до початкового етапу".

Сенатор також не вважає необхідним проведення виборів в Україні, на чому наполягав Трамп.

"Здається, Трамп заспокоює Путіна. А вибори – це просто ще один крок до того, що він намагається зробити Путіну. Путін не проводить виборів. Зеленському немає потреби теж", — сказав Блюменталь.

Інші сенатори також засудили підхід Трампа до мирних переговорів

Так, сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін також вважає, не можна змушувати Україну підписувати "мирну угоду" до Різдва.

"Єдине, на що Росія реагує – це тиск Сполучених Штатів та Європи, тож нам потрібно надавати більше зброї Україні. Нам потрібно надавати більше підтримки. І накласти санкції, вторинні санкції", — сказала вона.

Сенатор-республіканець Марквейн Маллін заявив, що підтримує будь-які заходи, які змусять Путіна сісти за стіл переговорів.

"Я не збираюся говорити, що йому потрібно чи не потрібно робити, я просто кажу, що Зеленський має бути реалістичним у своєму підході, але, чесно кажучи, Путін має бути реалістичним у тому, що він просить", — сказав він.

Мирні переговори

За даними FT, посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер дали президенту України Володимиру Зеленському кілька днів, щоб він відповів на запропонований мирний план, який вимагає від України погодитися на територіальні поступки. За даними джерел видання, Трамп хоче укласти угоду "до Різдва".

За даними ЗМІ, пропозиція США для України погіршилася після зустрічі радників Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Путіним в Кремлі та містила більш жорсткі умови, ніж попередні версії, щодо таких питань, як територія і контроль над АЕС у Запоріжжі, та залишила без відповіді ключові питання про гарантії безпеки.

