Інсайдери вважають, що це тизер наступної гри Larian Studios.

За кілька днів до The Game Awards 2025 у передмісті Лос-Анджелеса виявили дивну статую. Спочатку гравці пов'язували її з новими доповненнями для The Elder Scrolls: Online, але нові сліди ведуть до Larian з їхньою Divinity.

Перед Baldur's Gate 3 Larian Studios знали насамперед за серією Divinity, яка тягнеться ще з 2002 року. І ось, як помітили в mp1st, студія зареєструвала нову заявку на європейську торгову марку під назвою Divinity. Подала її німецька юридична фірма, яка раніше оформляла документи і для інших ігор Larian.

Але найцікавіше не назва, а супутні зображення. Друга заявка, подана тими ж юристами того ж дня, містить дивний символ з оком і щупальцями, який один в один збігається з фігурою, встановленою в пустелі для тизера The Game Awards.

Студія вже говорила, що наступна їхня гра буде шалено амбітною і точно не Baldur's Gate, а також що проєктів у них зараз два.

Щоправда, варто пам'ятати, що чутки про повернення Divinity спливали й раніше. Навесні офіційний акаунт Larian в X на короткий час змінив ім'я на @divinity, але тоді видавничий директор Майкл Доус запевняв, що це була всього лише внутрішня технічна правка.

На нинішню ситуацію він, до речі, теж відреагував. За словами Доуса, планів на Divinity: Original Sin 3 немає, але щойно студія буде готова показати свою нову гру, вона обов'язково це зробить.

The Game Awards 2025 обіцяють розкрити сенс загадкової статуї вже 12 грудня. А якщо проєкт і справді пов'язаний із Divinity, то реліз, за чутками, варто очікувати десь до кінця 2029 року.

