Суховантаж прибув до Одеси під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб.

Правоохоронці затримали в Одесі іноземне судно, яке входило до "тіньового" флоту Росії і незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, власник судна перебував під санкціями РНБО, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював його назву та формальних бенефіціарів з третіх країн.

"Співробітники СБУ викрили підконтрольний РФ суховантаж у торговельному порту Одеси, куди він прибув під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб. Встановлено, що напередодні повномасштабної війни судно щонайменше сім разів причалювало до Севастополя для нелегально експорту агропродукції в інтересах РФ", - розповіли у спецслужбі.

Відео дня

Як зазначається, наприкінці січня 2021 року суховантаж нелегально вивіз з українського півострова майже 7 тис. тонн зерна до північної Африки.

Під час затримання на борту перебували капітан та ще 16 членів екіпажу – громадяни декількох країн Близького Сходу. Під час обшуку на борту знайдено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу у порти тимчасово окупованих територій України.

Розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України); ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил); ч.ч. 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Наразі на судно накладено арешт для подальшої передачі до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

В Офісі Генерального прокурора України уточнили, що російське судно затримано в Одеському морському порту. Капітану у грудні 2025 року повідомлено про підозру за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

За даними ДПСУ, слідчі дії на зазначеному судні були проведені 6 грудня оперативниками Морської охорони Держприкордонслужби спільно з представниками СБУ в АР Крим та СБУ в Одеській області, за процесуального керівництва прокуратури в АР Крим та м. Севастополі.

"Це не перший випадок, коли правоохоронці звертають увагу на діяльність цього судна. Ще у 2020 році Морською охороною ДПСУ до прокуратури АР Крим надсилалося повідомлення про злочин за фактом його заходів у порти тимчасово окупованої території", - повідомляють прикордонники.

На підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва 5 грудня 2025 року на судно було накладено арешт. Після завершення слідчих дій судно передано на тимчасове зберігання до Одеського морського торговельного порту.

Затримання судна "тіньового" флоту РФ, яке вивозило вкрадене українське зерно

У квітні цього року у внутрішніх водах України було затримано судно "тіньового флоту" РФ, яке перевозило зерно, вкрадене на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тисяч тонн пшениці, яку викрали на півдня України. Щоб приховати злочини окупантів, плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії.

Вас також можуть зацікавити новини: