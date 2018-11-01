У Харкові підірвали банкомат і вкрали гроші

В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума грошових коштів, якими заволоділи невідомі, встановлюється.

У Харкові сьогодні вранці невідомі за допомогою саморобного вибухового пристрою підірвали банкомат.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, 1 листопада близько 5:00 до Холодногірського відділу поліції надійшла інформація про вибух у банкоматі, що розташований по вул. Велика Панасівська.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Холодногірського відділу поліції та працівники вибухотехнічного управління обласного ГУ Нацполіції. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази, які направлені на дослідження.

Згідно з повідомленням, в результаті події ніхто з громадян не постраждав. За висновками фахівців вибухотехнічного управління харківської поліції, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. Сума грошових коштів, якими заволоділи невідомі, встановлюється.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо його кваліфікації за Кримінальним кодексом України. Працівники поліції встановлюють всі обставини події та розшукують осіб, причетних до неї.