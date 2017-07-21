На Харківщині невідомі підірвали та пограбували банкомат

У Харківській області невідомі підірвали та пограбували банкомат "Приватбанку".

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про подію, яка сталася в магазині в селі Покотилівка поблизу Харкова, надійшла до чергової частини Харківського відділу поліції сьогодні, 21 липня, близько 4:21.

За відомостями поліції, правоохоронці провели огляд місця події. Під час проведення першочергових заходів було встановлено, що близько 4:00 троє невідомих осіб, одягнутих в темний одяг (один був в масці, а двоє - в мотоциклетних касках), невстановленим вибуховим пристроєм пошкодили банкомат та скоїли крадіжку касети з грошовими коштами на суму більше 45 тис. грн.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зараз проводяться всі необхідні заходи для затримання осіб, причетних до даного злочину.

Нагадаємо, раніше в центрі Києва грабіжники в медичних масках відібрали у чоловіка сумку з 2,4 мільйона гривень.