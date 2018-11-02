На Слобідському цвинтарі в Одесі зарізали чоловіка (фото)

Постраждалий помер у кареті швидкої допомоги.

В Одесі на Слобідському кладовищі вбили людину. Читайте такожЗМІ дізналися, як саме мати-вбивця втопила своїх дітей у озері у Києві Як повідомляє «Думская»,постраждалий помер у кареті швидкої допомоги. Вбивцю розшукує поліція, слідчі дії проводяться на території Слобідського кладовища та прилеглої території. Напередодні повідомлялося, що в райцентрі Сарата Одеської області знайдена повішеною 16-річна дівчина.

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