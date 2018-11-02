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На Слобідському цвинтарі в Одесі зарізали чоловіка (фото)

14:29, 02 листопада 2018
Інциденти
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На одеському цвинтарі сталося криваве вбивство / Думська

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Як повідомляє «Думская»,постраждалий помер у кареті швидкої допомоги.

Вбивцю розшукує поліція, слідчі дії проводяться на території Слобідського кладовища та прилеглої території.

Думська
Думська

Напередодні повідомлялося, що в райцентрі Сарата Одеської області знайдена повішеною 16-річна дівчина.

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Теги: #Одесса