На Слобідському цвинтарі в Одесі зарізали чоловіка (фото)
14:29, 02 листопада 2018Інциденти
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Постраждалий помер у кареті швидкої допомоги.
На одеському цвинтарі сталося криваве вбивство / Думська
В Одесі на Слобідському кладовищі вбили людину.
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Як повідомляє «Думская»,постраждалий помер у кареті швидкої допомоги.
Вбивцю розшукує поліція, слідчі дії проводяться на території Слобідського кладовища та прилеглої території.
Думська
Думська
Напередодні повідомлялося, що в райцентрі Сарата Одеської області знайдена повішеною 16-річна дівчина.
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