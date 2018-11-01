В Одеській області знайшли повішеною 16-річну дівчину

При огляді місця події співробітники поліції не виявили слідів боротьби.

У райцентрі Сарата Одеської області виявлена повішеною 16-річну дівчину.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіціі в області, учора 16-річну жительку Саратського району виявили в петлі на власному подвір'ї. Сусідка неповнолітньої повідомила про це в поліцію.

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Відзначається, що при огляді місця події співробітники слідчо-оперативної групи не виявили жодних слідів боротьби чи ознак вчинення іншого злочину.

«Не виявлено також видимих тілесних ушкоджень на тілі загиблої», - заявили в главку. Попередня версія - самогубство.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) з позначкою «самогубство» Кримінального кодексу України.

З місця події вилучено мобільний телефон неповнолітньої. Тривають слідчі дії з метою встановлення причин і обставин її смерті.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня у Харкові повісилася 14-річна школярка.