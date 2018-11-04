Розкидані та розбиті автівки: в Києві заблоковано Шулявський шляхопровід через потрійну ДТП (фото)

Через зіткнення Шулявський шляхопровід повністю заблокований як для проїзду автомобілів, так і для проїзду громадського транспорту.

На Шулявському шляхопроводі сталося потрійне ДТП, через що рух через нього перекритий в обох напрямках для всіх видів транспорту.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо". У Києві, у Солом'янському районі, поблизу станції метро "Шулявська" сталася ДТП, яка повністю заблокувала Шулявський шляхопровід. Зі слів свідків, автомобіль Opel Vectra Caravan, що рухався в напрямку Дорогожичів, з нез'ясованих поки що причин, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Smart Fortwo. Від удару малолітражку відкинуло в огороджувальний бар' єр, одна залізобетонна плита внаслідок зіткнення впала з Шулявського мосту, а сам Смарт мало не злетів з шляхопроводу, зависнувши у повітрі.

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"В цей час Opel продовжив рух зустрічною смугою. Від лобового зіткнення встиг врятуватися водій невстановленого авто. А от водію Citroën Grand C4 Picasso - це вже не вдалося зробити - від удару Opel відкинуло назад до Смарту, а Citroën змінив напрям руху - вліво, виїхав на зустрічну, де врізався в огороджувальний бар'єр з іншого боку дороги. В результаті одна з залізобетонних плит також впала, на щастя - не на машини і не на пішоходів, які там часто ходять. При цьому французьке авто також зависло частково у повітрі", - йдеться у повідомленні.

Водночас у розбитого вщент Опеля з підкапотного простору пішов дим, свідки відразу викликали рятувальників ДСНС, які оперативно прибули на місце аварії, знеструмили машину і ліквідували задимлення.

В результаті ДТП постраждали двоє людей з Опеля - їх госпіталізували медики швидкої медичної допомоги з травмами різного ступеню тяжкості. Двом постраждалим зі Смарту лікарі надали допомогу на місці. Водій Сітроєну їхав один, він не постраждав.

Через зіткнення Шулявський шляхопровід повністю заблокований як для проїзду автомобілів, так і для проїзду громадського транспорту. Так перед шляхопроводом з обох боків вже зібралася довга черга з тролейбусів.

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