В Києві п'яний водій влаштував ДТП біля російського посольства: авто перекинулося на дах

За словами свідків, BMW летів по зустрічній, а потім різко почав перелаштовуватися на свою смугу, при цьому зачепивши Chevrolet.

Поблизу російського посольства у Києві п’яний водій не впорався з керуванням та вчинив ДТП.

Про це повідомляють "Вартові.Еспресо".

"У Солом'янському районі столиці BMW врізався в Chevrolet, після чого перекинувся. Аварія сталася на Повітрофлотському проспекті, навпроти посольства Росії. За словами свідків, BMW летів по зустрічній, а потім різко почав перелаштовуватися на свою смугу, при цьому зачепивши Chevrolet", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок зіткнення, червоний BMW полетів шкереберть та перекинувся. В аварії ніхто не постраждав. Поліцейські перевірили водія BMW та з’ясували, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Пасажир BMW після аварії втік у невідомому напрямку, а водія з автівки витягнув свідок.

Раніше у Рівному п'яний водій спричинив смертельну ДТП. Внаслідок ДТП загинула дівчина-підліток, ще одна людина у тяжкому стані опинилася в лікарні.