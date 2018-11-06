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У Харківській області водій Lexus на пішохідному переході на смерть збив двох чоловіків

10:48, 06 листопада 2018
Інциденти
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Від отриманих травм потерпілі загинули на місці аварії \ фото УНІАН

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформація про ДТП надійшла до правоохоронців 5 листопада о 18.30.

«Попередньо, водій автомобіля Lexus на пішохідному переході збив двох чоловіків, віком 31 та 43 років. Від отриманих травм постраждалі загинули на місці аварії», - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини ДТП встановлюються.

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Теги: #ДТП#Харківщина