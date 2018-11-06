У Харківській області водій Lexus на пішохідному переході на смерть збив двох чоловіків

Від отриманих травм чоловіки віком 31 та 43 років загинули на місці аварії.

На Харківщині в смт Солоницівка Дергачівського району водій автомобіля Lexus на пішохідному переході збив на смерть двох чоловіків. Читайте такожУ Фастові потяг збив на смерть неуважного підлітка Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформація про ДТП надійшла до правоохоронців 5 листопада о 18.30. «Попередньо, водій автомобіля Lexus на пішохідному переході збив двох чоловіків, віком 31 та 43 років. Від отриманих травм постраждалі загинули на місці аварії», - йдеться у повідомленні. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини ДТП встановлюються.

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